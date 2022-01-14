「2022 ASICS CUP 亞瑟士盃排球錦標賽」由專業運動品牌ASICS亞瑟士主辦，將於4月舉行北區預複賽，6月舉行南區預複賽，7月舉行全國總決賽，1月14日至3月4日開放報名。2022亞瑟士盃全面升級賽事規模，以年度最優質排球交流盛會為目標，鼓勵排球人用「齊心迎戰，並肩致勝」的團隊精神，齊心迎向每一場比賽，藉由在場上揮灑的熱血與汗水，與隊友並肩留下屬於彼此的回憶。今年，亞瑟士再度邀請TEAM ASICS排球選手劉鴻敏和劉鴻杰擔任活動大使，透過排球運動一起提升自我。

2022亞瑟士盃排球錦標賽將在4月2日至4月4日於華僑高中、大觀國中、內湖高中和南湖高中進行北區預複賽、6月4日至5日於福誠高中進行南區預賽、7月2日和3日進行全國總決賽。本屆賽事組別包括大專男女子組和社會男女子組，擴大至多318隊名額，將近4000人熱血迎戰。於今天中午12時開放線上報名，於3月4日截止，報名費每隊5000元(含保證金1000元) 報名隊伍將可獲得2022亞瑟士盃限定版排球T-SHIRTS一人一件，前50隊報名的隊伍則可獲得亞瑟士盃專屬水壺提籃每隊一個。

亞瑟士盃排球錦標賽今年邁入第8屆，不只提供高規格的比賽環境，大會讓安排趣味活動與球友交流，往年社會組是最快額滿的組別，今年特別將加開場地，讓報名隊伍數增至318隊，更多排球人有機會號召隊友，一齊組隊拚戰，一同享受排球運動的美好。

此外，大會也增加總決賽的晉級隊伍數，北區每個組別將有4隊可晉級總決賽，南區各組有2隊可晉級，一同挑戰紅館殿堂，提高冠軍賽事精彩程度。亞瑟士盃總決賽現場也將邀請球星出席，規劃豐富多元的活動，打造「嘉年華」氛圍的比賽現場，讓參賽的球友們盡情享受排球賽事，與隊友創造精采回憶。