台南市消防局第2救災救護大隊23日將於麻豆總爺藝文中心舉行防災宣導園遊會，推出多項闖關遊戲。（劉秀芬攝）

台南市消防局第2救災救護大隊23日將於麻豆總爺藝文中心舉行防災宣導園遊會，推出多項闖關遊戲。（劉秀芬攝）

台南市消防局第2救災救護大隊23日將於麻豆總爺藝文中心舉行防災宣導園遊會，參加防災體驗，可以挑戰巨型戳戳樂。（劉秀芬攝）

歲末年終，民眾用火用電機會大增，防火安全不可少。台南市消防局第2救災救護大隊23日將於麻豆總爺藝文中心舉行防災宣導園遊會，推出多項闖關遊戲，有頭獎獎金高達萬元的消防安全健康步道闖關活動，體驗消防衣著裝等救災項目，還可參加巨型戳戳樂，有機會把腳踏車帶回家。

第2大隊與台南市消防之友會第2辦事處去年首度於總爺藝文中心合辦防災宣導園遊會，大受民眾好評，今年第2度辦理，趣味活動推陳出新。第2大隊長丁春能指出，年關將近，希望民眾藉由本次活動學習消防知識建立民眾防火、防災意識，進而達到減災之目的。

今年的「福虎迎春、防災保身」防災園遊會遊戲推出進階版消防安全健康步道，為增加挑戰性，步道長度由10米增為15米，挑戰者規定秒數內念完「冬天泡澡暖呼呼，室內通風保平安」等標語並通過步道，即可獲得100元禮券，速度最快者獎金從去年的5000元提高到1萬元。

丁春能表示，參加活動民眾都可獲得摸彩券，獎品有液晶電視、平板電腦等好禮，最重要防災宣導體驗，今年推出CPR、消防衣著裝、煙霧、地震等體驗，全數參加者，還可挑戰巨型戳戳樂，有機會把腳踏車等大獎帶回家。

小朋友最愛的趣味闖關遊戲，除了防災宣導準投王、防災宣導保齡球、防災宣導彈珠台，今年推出防災擲骰套圈圈及防災宣導推推樂2種新活動，巨大的彈珠台、可愛恐龍套圈圈十分吸睛，通過挑戰就可獲得100元禮券，5關全過加碼送千元禮券。