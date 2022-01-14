指揮中心今宣布，1922公費疫苗預約平台明起重出江湖，將開放接種兩劑新冠疫苗滿12周且18歲以上民眾預約追加劑，本次一改過去兩階段的預約模式，只要完成接種時間預約，並確認施打地點後，即可在指定時間進行接種，無須進行意願登記，另外，由於本次預約平台與台北市疫苗預約平台撞期，因此本次並未納入台北市的醫療機構。

指揮中心發言人莊人祥表示，1922公費疫苗預約平台明起上午10點開放預約，為避免700多萬人上網搶擠破頭，特別規定按年齡分流，其中65歲以上民眾可在上午10點進行預約，50至64歲民眾則從中午12點開始，18至49歲民眾則從下午2點開始，預約時間至16日中午12點止。

莊人祥指出，本次預約平台僅提供一次性預約，無須事先意願登記，因此也不會寄送提醒簡訊，請民眾務必妥善保留網上的預約資訊，此外本次平台也提供預約資格查詢功能，民眾可先上網查詢是否已符合接種兩劑滿12周的條件。

莊人祥說，接種時間從1月17日至23日為止，不過本次台北市的醫療機構並未加入平台，是因為北市府自家的平台已完成第19期預約，轄區內的特約機構來不及加入1922平台，因此北市民如有需要，可等下一期開放再預約，或選鄰近的新北市接種單位。

衛福部長陳時中表示，昨天共有30萬5434人完成疫苗接種，目前第一劑覆蓋率達80.55％、第二劑達71.77％、基礎追加劑0.23％、追加劑4.56％，其中追加劑的施打人口已突破百萬人大關。