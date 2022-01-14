鬥遊在線代理的跨世代經典MMORPG線上遊戲《Dekaron獵魔出擊》將於1月16日早上9點火熱開服，今（14）日搶先開放下載遊戲程式，讓玩家可以在開服當天迅速進入遊戲，盡情暢玩！

官方表示，本次開放新職業「獵魔師」，可以帶給玩家更加完整的遊戲體驗，未來的每次更新維護也會加入新內容，並持續優化各職業間的平衡，同時也會盡力預防遊戲外掛亂象，讓玩家都能獲得公平、舒心的遊玩體驗。

開服當天將同步開放兩個全新伺服器，供玩家盡情遊玩，一區伺服器以特裏艾斯特大陸的「海神之名」取名為「倫多烏」，凡是完成資料轉移的玩家，都可無縫暢玩原先的遊戲資料，重返未完成的戰役。二區伺服器則以特裏艾斯特大陸的「月神之名」取名為「修恩」，新玩家可以在「修恩」展開全新冒險旅程，勇闖特裏艾斯特大陸。

激鬥異界生物

全新職業「獵魔師」登場

遊戲共開放13種職業，其中包括全新職業「獵魔師」，玩家可以挑選自己喜愛的職業對抗異界魔王「卡隆（Karon）」，趕緊號召親朋好友一起激戰異界魔物，享受酣暢淋漓的戰鬥體驗。

全新職業「獵魔師」登場

史詩級新防具「倫多烏」重磅現世

本次除了帶來《Dekaron Online》的精華內容之外，還將開放全新職業「獵魔師」、200級地圖「艾瑪勒」以及最強裝備「倫多烏防具」，帶給玩家更多遊戲樂趣。

此外，《Dekaron獵魔出擊》將在1月16日早上9點正式開服，為回應玩家的期待與支持，先前祈願活動將持續開放，後續也會帶來一系列精彩活動，想了解更多遊戲訊息請玩家隨時關注官方粉絲團及官網。

史詩級新防具「倫多烏」重磅現世

體驗神魔亂舞的特裏艾斯特大陸