確診的居服員1月4日曾到中壢聯邦銀行健行分行開戶，期間為講電話曾拉下口罩，但接觸的行員全程佩戴口罩仍染疫。胸腔內科暨重症醫師黃軒表示，每個口罩有接觸面大小不一的空隙，因此隨時調整口罩的密合度很重要，戴錯方式，實際上可能還是會，促進病毒的傳播。

黃軒今（14）日於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分析，口罩人人都會戴，但不是人人都戴得正確。依世界衛生組織提出的7大建議為，口罩要蓋住口鼻、避免接觸口罩表面、正確的脫下、脫下後馬上洗手、口罩濕了要更換、口罩不可重複用，及使用後立即丟棄。

黃軒指出，一般民眾認為口罩是沒有縫隙，且密合完好，由於每個人的臉型不同，所以會製作出不同接觸面大小不一空隙的口罩。國外最新研究也發現，如果口罩空隙每增加1%，有10微米的微粒，口罩只剩近70%過濾率；小於2.5的微粒，囗罩只剩近50%過濾率，所以口罩的密合度，是非常的重要。

至於如何改善口罩有的空隙？黃軒說，可以在口罩雙旁打結，口罩兩邊的角在耳旁打結在一起以最大程度地減少側面間隙，增加醫療口罩的密合度，另外使用口罩固定器也可有效降低了≥90%傳染性的氣溶膠。

黃軒說，美國疾病管制與預防中心發布的指引，若想佩戴兩個口罩，不建議2層都用同種類的口罩，以兩種不同的口罩為佳，因為戴2層不同口罩的目的是，改善口罩貼合度、確定在做任何動作時，口罩皆緊貼著臉。

最後黃軒說，戴口罩已是防止人與人之間傳播的有效方法，但佩戴方式不對，實際上可能還是會，促進病毒的傳播，所以口罩要戴好，戴滿，且隨時調整密合度，比口罩只戴在下巴或只遮嘴巴，更為重要的。