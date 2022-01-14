德國產業協會聯邦工業聯盟(BDI)周四指出，預計德國今年經濟成長率在3.5%，較政府部門的預測更為謹慎。BDI並警告由於傳染病再起，企業可能面臨另一個「走走停停」的一年。

德國政府在去年10月認為德國經濟將從2021年的2.6%加速到4.1%，而BDI 3.5%的預測值則不如政府樂觀。

該產業協會說，今年出口成長將減半至約4%，晶片和其它重要零件的供應問題，將嚴重衝擊德國汽車製造業。

BDI負責人Siegfried Russwurm說，Omicron病毒正在對全球成長前景帶來陰影，德國特別是暴露在其最大貿易夥伴中國的風險中，如果中國一再嚴格實施清零防疫措施，德國也將受到傷害。

目前德國僅約72%民眾接受完全接種，約43%的人獲得加強劑的注射。

Russwurm支持總理蕭茲(Scholz)的呼籲，希望導入強制性接種規定，來改善較低的接種率。