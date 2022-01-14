最新市調報告資料(IDC)顯示，宏碁(2353)2021年全球個人電腦交出亮眼成績單，市佔率以6.9%排名前五大電腦品牌，較2020年相比成長14%，顯見宏碁2021年在全球各地出貨量展現成長動能，保持全球市佔佳績。

宏碁2021全年自結合併營收3188.48億元、年增15.1%，創7年來新高，連2年營收年增2位數成長。宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前透露，PC產業面對的長短料挑戰樂觀改善當中，前幾季遞延的訂單宏碁還無法馬上消化，目前盡全力出貨。不過，從2021年以來塞港問題未解，裝載產品的貨櫃仍在海上漂、無法順利卸貨。不只歐美，亞洲同樣開始出現物流塞車問題，全球物流情況正在持續惡化當中。

宏碁集團旗下上市、上櫃、興櫃等小金雞去年營收也都繳出好成績，建碁(3046)去年營收25.7億元，年增46%；展碁國際(6776)去年營收213億元、年增23%%，安碁資訊(6690)去年營收8.5億元，年增6%，智聯服務(6751)去年營收12.4億元，年增25.9%，宏碁資訊(6811)去年營收61.6億元，年增13.5%，宏碁智醫-新(6857)去年營收962萬元，海柏特辦理股票公開發行生效，台北松信旗艦服務中心將於1月22日正式開幕，開幕期間提供多元品牌電腦免費健診服務。

宏碁表示，全球因疫情改變人類的生活，未來生活型態將會出現混合學習及工作型態，商用筆電、桌機、顯示器等需求強勁，返工的換機也將帶來新一波銷售；最新推出的Vero產品系列也廣受市場喜愛，2022年將會擴大產能，滿足消費者需求。宏碁將持續掌握市場概況，並在各地區展現快速應變力和韌性。