上曜（1316）長期耕耘南臺灣高級住宅傳喜訊，位於九份子核心、生態湖第一排的「湖映白」建案，是目前台南純住宅第一高樓，導入精品豪宅規劃理念，開賣三週已突破五成銷售率，高樓層單坪成交價格站穩四字頭，頂樓有機會挑戰五字頭。

上曜表示，因市場反應活絡，隨即調整銷售策略，嚴格限制每人僅限購買一戶，希望能盡量減緩銷售速度，在成本有效控管的前提下，爭取更佳獲利表現。目前「湖映白」總銷由原本計畫的55億，上調到63億；湖美帝璟總銷從36億上調到48億，其餘建案，總銷售金額已比原本預估再上調24億。

上曜台南的布局較早，土地取得成本極低，法人推估以目前推案可銷售坪數約12萬坪，一坪若以至少十萬利潤計算，未來將可創造約120億～150億的潛在獲利。

上曜強調，不鼓勵投資客炒房，希望能將房子賣給注重房屋品質、自住自用的消費者，也期許能再繼續推陳出新，設計出更有特色的產品，來滿足優質消費者的需求。

展望2022年，上曜指出，去年第三季在納入子公司永捷所投資的信立、斐成之營運表現後，總資產首度突破新台幣百億元，在手現金及約當現金也已攀升至11億元；而今年旗下兩大建案「梅菲爾」與「湖美帝璟」即將陸續完成交屋及完工取照，整體營運有望呈跳躍式成長，以「湖映白」目前成交的購買氛圍及完工入帳如預期進度，集團未來業績成長可期。