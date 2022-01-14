因相機市場萎縮和新冠疫情影響，落戶廣東珠海達32年的知名相機品牌佳能珠海有限公司（簡稱佳能珠海）宣布終止公司生產。日本佳能14日表示，考慮關閉在中國南方的緊湊型數位相機工廠，但公司發言人拒絕透露該工廠的員工人數和生產水平相關細節。

據界面新聞14日報導，1月13日，珠海高新區對多家媒體確認，在珠海發展32年的佳能珠海已經停產，目前企業正在跟員工商量後續處置方案。

報導稱，佳能珠海的工廠位於高新區金鼎工業區，項目總投資人民幣（下同）15億元，占地20萬平方公尺，為佳能在中國唯一的一家數位相機、數位攝影機、影像傳感器和鏡頭的生產基地。該廠關閉意味著佳能已經把相機生產移出了中國。

對此，佳能珠海公告表示，因近年來全球照相機市場急劇萎縮，以及新冠肺炎病毒長期肆虐，公司面臨空前困難。雖經公司及各位員工共同努力，依然未能扭轉困局，總部經慎重研究，做出艱難決定，終止公司生產。

目前佳能珠海員工超過1萬人，為當地年銷售額達到13億美元、年納稅總額在1億元以上的大型企業，其生產的卡片數位相機曾占佳能全球卡片數位相機銷售量的一半。目前珠海市管委會工作人員已知悉佳能珠海停產一事，管委會已有相關部門介入，督促企業依法依規保障員工權益。

資料顯示，佳能珠海成立於1990年1月15日，公司股東為日本佳能公司和佳能（中國）有限公司，持股比例分別為83.08％和16.92％。