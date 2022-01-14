桃機疫情不斷擴大，桃園今有9例本土確診個案，更公布28個確診者足跡，其中1個足跡驚見中壢國民運動中心，市長鄭文燦宣布，運動方面防疫規範提高，游泳池、SPA區、兒童戲水區全部暫時營運，現正進行中的籃球比賽則改為閉門比賽，不開放民眾進場。

鄭文燦表示，所有運動除非有特殊情形一律都要戴口罩，此外，由於今天公布的足跡中有確診者到中壢國民運動中心，對此也會針對該時段曾到中壢國民運動中心運動的人進行匡列，因運動中心都有落實實聯制、登記租借場館，能找得到同時段接觸者，風險較小。