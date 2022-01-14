副市長林欽榮表示，機20一案有望打破高雄從未成功都更的紀錄。（袁庭堯攝）

北高雄首宗公辦都更招商案正式啟動，都發局14日舉辦「高雄市左營區機關用地（機20）單元1、2土地」都市更新招商座談會，吸引近50家投資業者參與，該基地將由住宅、公園、長照機構組成，打造新時代的生活機能。副市長林欽榮強調，此案適用「168」專案，將成為高雄的都更新模式，期盼帶動民辦都更風潮。

機20基地，位於大中、民族路口，位於橋科、市中心中間地帶，向東可接國道10號高速公路，向西可達高鐵左營站，鄰近學區、商圈、和榮總醫院，生活機能完備，全齡宜居。

副市長林欽榮表示，機20基地前身為環保局水肥處理廠、工務局瀝青廠，閒置20年，本案在中央及地方高效合作之下，目前100％為公有地，國有財產署已同意參與都更，適用「高雄都更168專案」，可縮短開發期程。該案鄰近榮總，將成為社區服務醫療的示範基地。新的高雄時代即將來臨，未來在捷運成網的助攻下，此案有望打破高雄從未成功都更的紀錄。

都發局長吳文彥表示，都市計畫變更已經內政部都委會審議通過，將提供1.4公頃的第五種住宅區及0.4公頃公園及廣場用地，作為居民休憩利用的開放空間。住宅區範圍採都更權利變換方式開發，劃設單元1、2二塊基地，面積各7077平方公尺同時公告招商，11日起至25日辦理招商文件（草案）公開閱覽作業，17日將在台北再辦理一場招商座談會。

與會廠商現場針對公共設施開闢權責、施工期程是否因應市場缺工缺料調整、國產署分回房地之使用等問題提出意見，氣氛熱絡。都發局表示，相關提問外亦會適當納入招商文件，預計3月正式公告招商。