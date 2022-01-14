和泰興業用舊廠房原址拆除重建，中部分公司廠辦大樓竣工，豪華氣派地下1層、地上9層，兼具商務辦公、專業展示及倉儲物流機能大樓從平地崛起，不僅是地域最醒目地標，也是彰化綠建築指標。（吳敏菁攝）

和泰興業用舊廠房原址拆除重建，中部分公司廠辦大樓竣工，豪華氣派地下1層、地上9層，兼具商務辦公、專業展示及倉儲物流機能大樓從平地崛起，不僅是地域最醒目地標，也是彰化綠建築指標。（吳敏菁攝）

和泰興業用舊廠房原址拆除重建，中部分公司廠辦大樓竣工，豪華氣派地下1層、地上9層，兼具商務辦公、專業展示及倉儲物流機能大樓從平地崛起，不僅是地域最醒目地標，也是彰化綠建築指標。（吳敏菁攝）

彰化東區擴大都市計畫一直備受期待，和泰興業用一甲子起家厝在彰化市彰南路一段166號的舊廠房原址拆除重建，歷18個月工期，中部分公司廠辦大樓竣工，豪華氣派地下1層、地上9層，兼具商務辦公、專業展示及倉儲物流機能大樓從平地崛起，打響擴大都市計畫第一炮，不僅是地域最醒目地標，也是彰化綠建築指標。

和泰興業代理的大金空調為全球空調產業的龍頭，董事長蘇一仲是鹿港人，總經理林鴻志也是彰化人，懷著對地方飲水思源情感，邁入60周年，在彰化重建新廠辦，今天峻工落成，彰化縣長王惠美應邀與會祝賀，和泰興業總經理林鴻志等人出席。

和泰興業林鴻志總經理表示，和泰興業生於彰化、回饋彰化，取得綠建築黃金級候選標章，已規劃申請美國WELL健康建築認證，作為彰化的綠建築指標，和泰興業要在2050年達到碳中和目標。身為空調界龍頭，將提供一條龍的產品給消費者，未來持續擴建中部分公司二期廠辦大樓工程，呈現更親切、人性的多功能建築。

王惠美表示，新廠辦耗時1年半就完工效率驚人，地方出賢人，就會提拔當地人，和泰興業從原本不銹鋼製造業轉型成代理不銹鋼、廚具、電器業、冷氣、電腦等，只要願意來投資彰化，開設專責單一窗口服務，彰化縣還有許多適合投資的產業與新建廠房的土地。

王惠美說，和泰興業一路將事業版圖拓展到全台灣、全世界，將彰南路的「起家厝」重新整理，花費2億多，變成彰南路的新地標。之後此處會有都市計畫，未來勢必更加的繁榮。大金有200多個經銷商，5000多個員工，相信能夠創造地方更多就業機會。