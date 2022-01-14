台東縣消防局14日舉行第27屆消防節慶祝大會。（蔡旻妤攝）

台東縣消防局14日舉行第27屆消防節慶祝大會。（蔡旻妤攝）

台東縣消防局14日舉行第27屆消防節慶祝大會，台東縣長饒慶鈴在大會中宣布，今年將接續成立綠島、鹿野及池上3支高級救護隊，全縣高救隊數量將達到11支，成為全台離島第1個有高救隊的縣市。

饒慶鈴表示，台東高救的急救成功率110年度為33.58％創下歷年新高，等於OHCA患者每3人即救回1人，感謝全體消防伙伴們的付出，縣府會持續朝向「全面高救」的目標努力。

台東縣幅員廣大，為了守護鄉親生命財產安全，推動「每部救護車即行動急診室」，積極充實消防軟硬體設施，3年來爭取3億元經費整建及新建11個消防分隊，並自2019年起至今投入共8千多萬元購置雲梯車、水箱車等消防車輛，目前全縣消防局救護車達41輛。

在人力方面，從去年起分4年將增加共100名消防人員，並培訓30名高救隊員，透過精進的高階救命專業，讓傷患在送達醫院前成功恢復心跳和呼吸，今年將再增加綠島、鹿野及池上3鄉鎮共3支高救隊，成為全台離島第1個有高救隊的縣市，全縣高救隊數量將達到11支；預計明年再培訓30名高救隊員。

消防局指出，台東縣經緊急醫療救護諮詢委員會相關專家學者審查通過，今年預立醫囑新增5種藥物及4種技術。力求最短時間內啟動創傷小組，將到院前救護與醫院端做更緊密的結合，打破地理狹長的醫療隔閡。

此外，饒慶鈴同時表揚台東縣消防楷模、義消楷模、防災宣導楷模、救護義消楷模、服務滿40年資深義消、屆齡榮退義消、醫療指導醫師鄭宏熙資深獎及頒發巫怡潁醫療指導醫師聘書，感謝他們對災害搶救、火災預防及緊急救護的付出與努力。