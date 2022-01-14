來自台南應用科技大學視覺傳達設計系的女大學生，在台東縣關山鎮邀請當地民眾及學生在米袋上畫出對關山未來發展的想像。（蔡旻妤攝）

來自台南應用科技大學視覺傳達設計系的女大學生，在台東縣關山鎮邀請當地民眾及學生在米袋上畫出對關山未來發展的想像。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮有6位台南應用科技大學視覺傳達設計系的女大學生，在關山米國學校或當地中小學裡擺攤，邀請當地民眾及學生在米袋上彩繪，畫出對關山未來發展的想像，並預計在3月舉辦畫展，也會將部分作品設計成文創商品義賣所得全數捐回給關山。居民說，希望藉由年輕人的創意，替鎮上注入新生命力。

用水彩在米袋上畫出藍天綠地及愛心，呈現出自己心目中未來的關山樣貌。來自台南的6個女大生因緣際會來到關山鎮，進而愛上小鎮的人情味，因此運用自己在學校所學，自發舉辦了手繪米袋的活動，公開邀請在地居民及學生譜出對關山未來的想像。

方姓民眾指著自己的作品表示，畫上有6個愛心，因為希望未來的關山，會因為這6為學生的愛，而長出不同的樣子；民眾說，這個活動對於在地居民來說別有意義，因為關山的景色、稻米完全不輸池上，希望未來能多舉辦活動，將遊客留在關山。

學生歐子瑜指出，藉由繪畫發現有人希望維持原樣，也有人希望變得更繁華，希望透過繪畫米袋做為窗口，讓大家互相了解未來的關山是什麼模樣。關山民宿業者黃喜松說，關山發展得比較早，但近來因池上伯朗大道、金城武樹等聲名大噪而逐漸被忽略，希望藉由年輕人的創新想法，為小鎮注入生命力。

據了解，數十件米袋繪畫作品預計在3月時在關山環鎮自行車道作展覽，也會挑出部分作品做成文創商品販售，並把所得全數回捐給關山，6位女大生表示，想盡一些心力把設計藝術融入關山，展現關山不同的特色。