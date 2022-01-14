台東縣關山鎮有6位台南應用科技大學視覺傳達設計系的女大學生，在關山米國學校或當地中小學裡擺攤，邀請當地民眾及學生在米袋上彩繪，畫出對關山未來發展的想像，並預計在3月舉辦畫展，也會將部分作品設計成文創商品義賣所得全數捐回給關山。居民說，希望藉由年輕人的創意，替鎮上注入新生命力。
用水彩在米袋上畫出藍天綠地及愛心，呈現出自己心目中未來的關山樣貌。來自台南的6個女大生因緣際會來到關山鎮，進而愛上小鎮的人情味，因此運用自己在學校所學，自發舉辦了手繪米袋的活動，公開邀請在地居民及學生譜出對關山未來的想像。
方姓民眾指著自己的作品表示，畫上有6個愛心，因為希望未來的關山，會因為這6為學生的愛，而長出不同的樣子；民眾說，這個活動對於在地居民來說別有意義，因為關山的景色、稻米完全不輸池上，希望未來能多舉辦活動，將遊客留在關山。
學生歐子瑜指出，藉由繪畫發現有人希望維持原樣，也有人希望變得更繁華，希望透過繪畫米袋做為窗口，讓大家互相了解未來的關山是什麼模樣。關山民宿業者黃喜松說，關山發展得比較早，但近來因池上伯朗大道、金城武樹等聲名大噪而逐漸被忽略，希望藉由年輕人的創新想法，為小鎮注入生命力。
據了解，數十件米袋繪畫作品預計在3月時在關山環鎮自行車道作展覽，也會挑出部分作品做成文創商品販售，並把所得全數回捐給關山，6位女大生表示，想盡一些心力把設計藝術融入關山，展現關山不同的特色。
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