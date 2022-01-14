湖人最近又吞下2連敗，目前以21勝21敗排在西區第7，在不穩定的狀況下仍不斷尋求補強機會，今天稍早就傳出他們曾向老鷹報價，盼能得到瑞迪許(Cam Reddish)，而更驚人的在後頭，據《Bleacher Report》報導，他們接下來可能會為了補強端出許多人，其中包括未曾提及的「魔獸」霍華(Dwight Howard)。

Report: Lakers have called rival teams to assess the trade value of Dwight Howard https://t.co/g9AZ7LrrNA — NBA Central (@TheNBACentral) January 13, 2022

昨天還傳出他們想要暴龍小特倫特(Gary Trent Jr.)，加上葛蘭特(Jerami Grant)和特納(Myles Turner)，鎖定不少人選，而據知名記者費斯徹(Jake Fischer)透露，湖人目前沒什麼交易靈活性，光荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)和努恩(Kendrick Nunn)不夠得到大咖，所以正評估霍華、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)和貝茲莫(Kent Bazemore)交易價值。

霍華可說是首次出現在湖人交易名單中，他本季以底薪重返紫金大軍，出賽32場有6場先發，場均出賽14.7分鐘，貢獻5.2分5.5籃板，投籃命中率61.9%、三分球75%、罰球60.9%，雖然數據看起來不高，但實際上他在場上的作用非常大，以昨天對國王比賽為例，在15分鐘出場時間就拿下8分7籃板1助攻，出手3次全進，相當高效。

相較下狄安卓喬丹近期徹底遭棄用，過去9場比賽只出賽1場，短暫上了8分鐘，拿下2籃板3助攻1抄截1阻攻，長久以來他在防守積極度、籃板掌握都略遜於霍華，不過在賽季前半段出場機會卻比霍華多，引起不少網友反彈，而就目前狀況來看，他被湖人送走可能是遲早的事，但會有球隊願意接手嗎？