據日本傳媒報導，日本麒麟有意終止與華潤集團在中國開展的合資業務，打算把該合資企業的所有股份，以1千億日圓（約合68億港元）出售予中國基金。

日媒報導指出，日本麒麟與華潤集團在2011年組成合資企業「華潤麒麟飲料」，當時由麒麟控股出資四成，出資額約330億日圓（約合22.6億港元）；而華潤則出資六成。該資企業主打清涼飲品，包括生產及銷售「午後紅茶」等商品。

報導稱，麒麟正考慮調整與中國華潤集團合資開展的飲品業務，不排除終止合資。據日本共同社引述，麒麟的公關負責人表示：「這（出售方案）是選項之一，但尚未決定。」

日本麒麟曾經於2010年期間在新興市場收購啤酒企業等，開拓海外業務。但此策略似乎陷入苦戰，早前麒麟已經撤出巴西啤酒市場業務及澳洲的飲品業務。據指出，麒麟未來或把發展重心轉移至收益更高的精釀啤酒等。本次出售方案若成功，所得資金或用於投資有增長潛力的新市場。

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