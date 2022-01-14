2022年第一季投資環境在通貨膨脹與政策議題干擾下，市場相對震盪，尤其今年上半年正值美國聯準會結束購債進入升息前期，金融市場容易進入震盪修整模式，資產強弱差異明顯，中信銀行14日建議投資人積極檢視投資組合與風險承受度，資產配置採55：45股債布局，抵抗市場波動，同時掌握景氣持續復甦創造的投資契機。

中信銀行觀察，通貨膨脹壓力「上半年將高於下半年」，短期因素取決於油價年增率以及全球製造業供應商交貨時間；長期則因結構性因素轉變，如企業長期投資不足、碳中和及美中競合下的資源搶奪與去全球化，疊加通膨項目中包括租金、薪資等長期穩定的分項亦出現強勁增長，通膨回歸將成為未來金融市場的重要趨勢，也因此全球央行的貨幣緊縮政策將明顯快於2014年至2018年的貨幣政策正常化階段，進而對股市評價面造成壓力。

聯準會預計今年3月完成縮減購債，若未來幾個月通貨膨脹並未如期放緩，則升息時點不排除由今年6月提前至3月。企業在面對今年獲利增速下滑與流動性減少的金融環境，潛在報酬漲幅收斂且選股難度增加，股市漲幅將轉由獲利驅動。

匯市方面，全球央行政策出現成熟國家間貨幣緊縮速度不同、金融市場預期政策與實際政策結果不一等兩大落差，使得今年匯市雖充滿波動，但也衍生更多交易機會。債市方面，美國10年期公債殖利率有通貨膨脹助升，籌碼面有今年第一季購債政策與市場震盪下的避險買盤對上行力道的壓抑，預計呈緩步上升格局。

中信銀行指出，聯準會縮減購債完成至升息前後，金融市場容易進入震盪修整模式，搭配今年景氣、企業獲利增速下滑，以及寬鬆政策程度自高峰回落常態的過程中，勢必帶來資產強弱的明顯差異。聯準會今年提高經濟增長和通貨膨脹預估，釋出貨幣政策全面退出信號，顯示聯準會對經濟內生動能有信心，股債配置建議增持股票，減持債券策略。

中信銀行進一步說明，未來半年市場震盪加劇，與其他地區相比，歐洲與新歐股市相對具有高股利與本益比評價優勢。產業部分因補庫存週期能否延續、成本轉嫁能力高低決定產業獲利強弱，科技與零售、汽車等非核心消費將有較佳獲利增長表現，為市場震盪時，資金逢低承接的首選。

債券由於殖利率揚升趨勢，公債需保守看待，信用債配置需以利率風險高低為主要考量，存續期間控制是影響報酬的主因，與美債利率低度相關的人民幣債、短天期信用債或具有調升信評的潛在明日之星是首選。

央行貨幣政策步伐不一，造就貨幣輪動及交叉操作的機會，中信銀行建議，2022年第一季，英系國家升息循環初段，搭配非美經濟跟上美國景氣步伐，歐元、日圓將有較佳表現，也適合逢低累積美元部位。