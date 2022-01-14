有些人待人和善，但是因為太過矜持，所以或多或少給人有種疏離感，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女，骨子裡最矜持，不僅被動，要想約她們出來更是難上加難。

▍巨蟹座

巨蟹女當中，宅女的比例相當高，因為她們討厭維繫那些會讓自己需要花心思的社交關係，除了沒有安全感之外，她們的防備心也很重，尤其是面對不熟悉的人會害羞、怕生，因此如果是不熟的邀約，巨蟹女多半都會婉拒，盡可能躲避任何社交場合，久而久之，對於社交越來越生疏，只喜歡躲在自己個人的空間裡。

▍金牛座

金牛女個性低調內斂，平時沉默寡言，在人際方面比較笨拙，加上她們防備心強，很難全然的信任一個人，因此待人處事會有一種強烈的距離感。金牛女在人群中比較不起眼，即便骨子裡相當優秀，但因為矜持，對感情也有所要求，所以不會主動靠近別人，面對追求者也會有很長一段觀察期。

▍處女座

眾所皆知處女座是完美主義者，雖然有些時候會顯得比較熱情，但其實處女女的骨子裡相當矜持，相較於喧鬧的社交關係，她們嚮往簡單沉靜的生活，就算待在家裡無所事事，但至少內心是愜意舒服的。再者，處女女和金牛座在社交上都是高要求的人，所以在人際關係上多少會顯得較為被動，散發出一股強烈的距離感。