鎖定時下最夯元宇宙題材的「富邦元宇宙ETF（00903）」，今（14）日獲准成立，預計1月24日掛牌上市。富邦元宇宙ETF經理人王辰方表示，2022年將是元宇宙（Metaverse）超級年，Meta、蘋果、微軟和Google等大型科技公司都將推出新的硬體與軟體產品。高盛證券預估，未來幾年將有高達1.35兆美元投資在開發元宇宙科技，高盛分析師Eric Sheridan也在報告中表示，大型科技平台莫不期望增強實境帶來下一波運算平台改變，在合理的消費模式轉變下，將會產生新的產業龍頭。

富邦元宇宙ETF全面囊括建構元宇宙世界的硬實力與軟實力，包括多面向的基礎設施、順暢快速的通訊雲端處理、舒適與高解析的AR/VR裝置、開放式的平台/服務，以及多元繽紛的內容/體驗等五大投資關鍵。

該基金為季配息，發行價為15元，共30檔成分股，臉書、蘋果、輝達等都是其成分股，每半年調整一次成分股，追蹤的指數為「Solactive元宇宙指數」，每年的2月（2月28日）、5月（5月31日）、8月（8月31日）及11月（11月30日）為基金評價日，經投信基金公司評估後若達配息標準，得在評價日後的45個營業日內分配給收益人，除息月份則會落在3月、6月、9月及12月進行。