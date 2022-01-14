台北市公布案17771足跡。（北市府提供／游念育台北傳真）

桃園市的聯邦銀行、西堤餐廳的群聚案延燒到台北市，台北市副市長黃珊珊公布，其中，案17801為中壢西堤餐廳員工，居住地北投，1月14日上午PCR陽性，Ct值17；另外，聯邦銀行員工案17738的丈夫，案號為案17771，在太太確診後被匡列採檢確診，Ct值30，居住在新北市，但工作地點在台北市。

黃珊珊公布案17771足跡，曾在1月8日上午11點41分搭乘捷運從江子翠站到善導寺站，中午11點56分到劉桂蘭中醫診所；12點53分到過華山町餐酒館；下午1點57分到過華山文創園區；下午3點搭乘捷運從善導寺到江子翠。

另外，個案曾在1月9日下午2點30到士林區基河路上的長林記大餅包小餅和高雄東山鴨頭；下午2點25分和4點23分到過百齡高中停車場；1月10日則在上午11點46分到過松山區的虎笑麵屋；下午6點50分搭乘大都會客運敦化幹線從民權敦化路口到仁愛敦化路口；同日晚上7點30分到過Solo Pasta用餐。