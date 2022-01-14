台股今盤中下挫逾200點，但收盤拉尾周線收紅。最新資料顯示外資及投信法人今天都是站在買方，外資本周合計買超477.08億元，1月以來買超723.83億元。日盛投信表示，根據證交所統計，全體上市公司連二年獲利大幅成長，統計去年前三季稅後純益已超越3兆元，預估全年可望突破4兆元，創歷史新高。上市公司往年配息率約63%至66%，如果保守以55%計算，將發放2.2兆元現金股息；此外，截至2021年12月底台股本益比14.94倍，位於歷史區間下緣，台股仍具有基本面佳、高殖利率及低本益比等優勢，今年台股正向看待。

美國聯準會(Fed)近期不斷釋出鷹派談話，不排除更多次升息及加快縮表，但利空已逐漸淡化，台股回測月線有撐，此外Omicron干擾，已使全球GDP微幅下修，且已領先反應至股市，加上全球經濟維持成長，台灣基本面穩健，企業獲利持續好轉，升息前股市雖有震盪，預期之後隨利率走揚，股市將可同步回升。

日盛投信投資團隊指出，2008年以前，聯準會升息，台股上漲；2015年聯準會再次升息，台股亦呈現上漲。預期2022年聯準會將升息，短線雖可能小幅干擾，但升息代表景氣看好，有利台股表現。此外，外資在連續兩年流出後，已從去年第四季度開始看到資金回流了科技股。今年半導體產業可望維持2位數以上營收成長，在車用晶片缺貨延續，5G、AI、電動車成長趨勢持續推升半導體需求，半導體可望成為台股成長主力。