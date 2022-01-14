下周國際新聞事件
01/17 周一 日本11月機械訂單
印尼12月進出口貿易
01/18 周二 日本央行利率決議
日本11月工業生產
英國11月失業率
歐元區1月ZEW經濟信心
美國紐約帝國製造指數
美國1月NAHB房市指數
業績報告：高盛
01/19 周三 API原油庫存
德國/英國12月通膨
美國MBA抵押貸款
加拿大12月通膨
美國12月建築許可
業績報告：艾司摩爾、摩根士丹利、聯合航空
01/20 周四 日本12月進出口貿易
澳洲1月消費者通膨預期
印尼央行利率決議
歐元區12月通膨終值
費城Fed製造業指數
美國首次請領失業救濟人數
業績報告：網飛
01/21 周五 EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
日本12月通膨
日本央行政策會議紀要
英國12月零售銷售
加拿大11月零售銷售
歐元區1月消費者信心
業績報告：信實工業
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