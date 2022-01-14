下周國際新聞事件

01/17 周一 日本11月機械訂單

印尼12月進出口貿易

01/18 周二 日本央行利率決議

日本11月工業生產

英國11月失業率

歐元區1月ZEW經濟信心

美國紐約帝國製造指數

美國1月NAHB房市指數

業績報告：高盛

01/19 周三 API原油庫存

德國/英國12月通膨

美國MBA抵押貸款

加拿大12月通膨

美國12月建築許可

業績報告：艾司摩爾、摩根士丹利、聯合航空

01/20 周四 日本12月進出口貿易

澳洲1月消費者通膨預期

印尼央行利率決議

歐元區12月通膨終值

費城Fed製造業指數

美國首次請領失業救濟人數

業績報告：網飛

01/21 周五 EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

日本12月通膨

日本央行政策會議紀要

英國12月零售銷售

加拿大11月零售銷售

歐元區1月消費者信心

業績報告：信實工業

Fed官員不忍了 紛喊３月升息
美威脅制裁普丁 克宮：將視同斷交
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