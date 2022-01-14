根據PitchBook和美國創投協會（National Venture Capital Association）出具的報告，在流動性浮濫與寬鬆貨幣政策助長下，美國2021年創投交易金額達到近3300億美元，創下歷史新高。

創投公司加大了科技、生技、醫療保健和金融科技等領域的押注，在2021年達成17054筆交易，亦創下新高記錄。

去年也是創投籌資活動有史以來景況最好的一年，730檔基金共籌得1283億美元，不僅較2020年創下的記錄還高出400億美元，並首次突破1000億美元大關。

去年最大宗的創投籌資案包括加密貨幣公司FTX Trading（去年10月的估值為250億美元），以及人工智慧平台Databricks（去年8月估值為380億美元），這兩家公司都分別籌得10億美元。

報告並指出，由於創投公司坐擁的現金仍處於歷史高位，且由於報酬率超過所有其他資產類別，因此今年創投籌資的榮景仍然可期。