春節連續假期快要登場，出遊人潮可觀。新北市三峽警分局為紓解過年前各傳統市場、批發市場及大型賣場採購年貨交通秩序，過年期間將在鶯歌陶瓷老街、陶瓷博物館、三峽老街、祖師廟、行修宮、大板根森林溫泉飯店、滿月圓國家森林遊樂區等觀光地區舒緩車潮，並規畫一連串周邊路口交通疏導管制措施。

三峽區的中山仁愛路口、文化民生路口、文化和平街、鶯歌區建國中正一路口、建國仁愛街口等民眾經常採買年貨的傳統市場將管制汽車進入；另外，行修宮周邊白雞路、紫微路段及大熊櫻花林周邊竹崙路、三層坪路將規畫單行道上下山，另三峽、鶯歌老街周邊停車場實施滿場機制，如遇停車場滿場時，強制驅離停等民眾，避免造成交通壅塞，影響民眾出遊興致。

三峽分局呼籲，民眾春節期間行車如遇壅塞時，請依指示牌面改走替代道路，並注意各項管制、分流及引導指示牌面；隨時收聽警察廣播電台，掌握所在地交通資訊；另年假期間親友相聚餐敘多，請勿酒後開車，尊重行人路權，小心駕車，另外因應omicron疫情日趨嚴峻，出遊在外務必做好各項防疫措施。