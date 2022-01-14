宏碁引用市調機構IDC資料表示，宏碁2021年全球個人電腦交出亮眼成績單，市占率以6.9%排名前五大電腦品牌，較2020年相比成長14%，顯見宏碁2021年在全球各地出貨量展現成長動能，保持全球市占佳績。

全球因疫情改變人類的生活，未來生活型態將會出現混合學習及工作型態，商用筆電、桌機、顯示器等需求強勁，返工的換機也將帶來新一波銷售。宏碁最新推出的Vero產品系列也廣受市場喜愛，2022年將會擴大產能，滿足消費者需求。宏碁將持續掌握市場概況，並在各地區展現快速應變力和韌性。