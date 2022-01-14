受COVID-19疫情影響，新加坡會展業一度遭逢重創，不過目前已漸漸走出陰霾、逐步復甦；今年將有不少國際會議、會展活動將於星國登場，包括預定2月舉行的航空展。

會展業向來是新加坡的重要產業之一，以往每年都有許多來自全球各地人士到新加坡參加各項國際會議、會展活動。國際會議協會（International Congress and Convention Association）也曾多次將新加坡評選為亞太地區最佳會展城市。

不過，2020年初，全球爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，跨國旅行備受限制下，許多國際會議、活動都被取消或改成線上方式進行，新加坡會展業飽受衝擊。

新加坡旅遊局展覽及會議署執行署長許文威接受中央社記者專訪時坦言，「過去2年可以說非常艱辛」，就像是人類疫苗接種與COVID-19病毒變種速度的一場比賽。

面對這場疫情，他表示，新加坡政府關注會展業者及社區的健康安全，在重視健康安全前提下，針對重啟會議、商務會展活動採取嚴謹、循序漸進的方式，「畢竟我們不可以原地不動」。

新加坡作為開放式經濟體，面臨「關不住的壓力」。許文威指出，疫情爆發前，會展業提供星國民眾3萬4000個工作機會，附加值約新幣38億元（約新台幣779億元），約佔新加坡GDP的1%。

談及新加坡會展業如何走出疫情陰霾，他說，主要挑戰是如何安全地開放。為此，2020年7月，星政府制定了安全商務活動架構，要求會議主辦單位必須證明自身有能力符合相關規定，舉辦活動的申請才會被批准。

這一年多來，新加坡已舉辦超過200場會議及會展活動，共有超過4萬名與會者，許文威表示，雖有出現一些檢測為陽性的案例，但多數為偽陽性，更關鍵的是，並未發生因活動而造成病毒傳播的問題。

200多場活動包括去年11月舉行的彭博創新經濟論壇及工業轉型亞太區博覽會（ITAP）。

許文威指出，彭博創新經濟論壇可說是「比較重要的試點商務活動」，採用比較嚴謹的會議程序，包括要求已完整接種疫苗者當天要做抗原快速檢測，取得陰性結果後才能入場。論壇共有300多人出席，無人檢測呈陽性，未出現任何傳染問題。

另一方面，科技的應用也有助活動安全地進行。許文威舉例，工業轉型亞太區博覽會吸引數千人出席，活動運用了2家新加坡公司研發的地理空間科技產品，即時測量並提供人流量的訊息，以利主辦單位確保與會者之間保持社交距離。

「初步的成功也給了我們一些信心」，他說，新加坡正探討未來可如何允許更大型的活動進行。依星國現行規定，若參加者都已完整接種疫苗，會展活動人數上限為1000人，但場地需分區，每區最多100人，且不同區的人在活動中不能相互交流。

邁入2022年，許文威表示，今年是「會展業非常重要的一年」，包括新加坡航空展等重要國際會展及會議活動都將在新加坡舉行。

每2年舉行一次的新加坡航空展是亞洲最大航空展。2018年的活動吸引來自超過140國、逾5萬人出席，2020年活動受疫情影響，規模較往年縮小，許文威說，期盼今年與會人數比2020年更多。

新加坡航空展吸引各國政府高階官員及軍方代表團參與，並有國防與軍火業者展示最新武器系統，以爭取商機。今年航展預計2月15日至18日舉行，許文威表示，據目前規劃，這次主要以企業對企業的方式進行，不對一般民眾開放。

除了航空展，今年預計在新加坡舉行的活動還包括4月的新加坡國際水資源峰會、5月的亞太免稅博覽會及6月底的全球健康安全會議。

有鑒於Omicron變異株來勢洶洶，許文威說，星政府密切關注相關發展，若有必要，將對現行安全管理作出調整，「畢竟大家的健康安全還是最重要的」。