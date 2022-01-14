交通部台鐵局EMU3000型及EMU900型電聯車陸續上投入營運，台鐵局表示，今年春節疏運期間加開第2波加班車114列次，1月19日0時起開放訂票，過年期間總計開行423列次，提供20萬9398個座位數，創有史以來最高。

台鐵指出，東部幹線投入EMU3000型自強號，加開樹林=台北=花蓮=台東20列次、樹林=台北=玉里18列次以及EMU900型區間快車加開樹林=台北=花蓮18列次，合計56列次。

西部幹線方面，投入PP推拉式自強號加開七堵=潮州4列次、EMU900型區間快車加開七堵=台北=台中=嘉義開18列次、新竹=台中=高雄18列次，合計40列次。

南迴線部分，台鐵投入EMU900型區間快車高雄=台東18列次。假期期間另將視運旅需求，機動加開班次。

台鐵局統計，今年春節連續假期疏運共加開423列次，東線運能增加28.9％、西線運能增加5.7％、南迴線運能增加32.7％，均創歷史新高。

台鐵局另於1月17日、18日及2月17日、18日加開大專生優惠列車計16列次，便利大專學生提前返鄉及節後返校，目前除節前、節後熱門班次已售完外，其餘時段及1月17日、18日大專生優惠列車均有餘票，歡迎民眾多加利用。