孩子跟我說話時，怎麼都不正眼看我？不少家長求助眼科醫師，大里仁愛醫院兒童眼科醫師李致名表示，這是因為高度遠視引起的調節性內斜視，需配戴矯正遠視的眼鏡，調整睫狀肌，改善眼位偏移的現象，視情況就可摘下眼鏡。

中市一位媽媽發現與4歲的小女兒萱萱對話時，萱萱的右眼球會不由自主的往鼻側移動，但有的時候卻是正常的，且萱萱看電視時，總會把頭偏向右邊，側著頭看電視，經大里仁愛醫院兒童眼科檢查後，發現萱萱右眼會間歇性往內偏移，經散瞳劑眼藥治療3天後，回院複診確診為高度遠視引起的調節性內斜視，並開立了眼鏡處方，並需定期回診。

大里仁愛醫院兒童眼科醫師李致名表示，大部份的小孩在學齡前都是遠視約為200至300度，隨著年齡增長，到了學齡時則轉為無遠視的「正視」狀態，而罹患高度遠視的小孩，因眼球前後徑較正常遠視的小孩更短，導致眼球睫狀肌必須更使力收縮才能看清，因此誘發了更強烈的反射性眼球內聚，造成其中一眼往內側偏移，醫學上稱之為「調節性內斜視」

李致名指出，治療調節性內斜視的方法，主要為讓小孩配戴矯正遠視的眼鏡，讓睫狀肌不需強力收縮就可以聚焦在視網膜上，改善眼位偏移的情況。治療時間需視每個病人遠視程度，有些小孩還需加上遮眼治療，促進斜視眼眼位的改善以及視力的發育，一般到9歲眼球將穩定成形，若9歲至成年間，仍若在配戴眼鏡下仍有非常明顯的內斜視，則可接受斜視矯正手術，藉由調整眼球眼外肌的長度，來達到矯正眼位的效果。

李致名表示，案例中的萱萱經過配戴眼鏡後三個月，斜視的情形就好了許多，經過2年的追蹤，其雙眼矯正視力皆可到達正常標準，並在配戴眼鏡或是摘下眼鏡時，都已沒有斜視的情形，也不需要接受斜視手術矯正。