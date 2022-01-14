50歲葉姓女子13日疑失蹤遭通報，警方定位後發現在桃園市八德區，警方前往GPS尋找葉女，進屋內發現葉姓丈夫手握刀子，抱著渾身是血的葉女呼呼大睡。員警連忙叫救護車，發現葉女明顯死亡，葉男還渾身酒味、意識不清，目前還在偵辦中。

據了解，葉姓女子突然失聯，朋友聯繫不上，擔心其輕生報案。員警獲報緊急定位，發現葉女人在桃園市八德區某民宅，前往尋找時。發現全身是血的葉女被葉姓男子環抱，葉男渾身酒味、呼呼大睡，手上還拿著刀子，且手臂有疑似自殘痕跡。

警方見狀連忙通報救護車趕往，但救護人員趕抵時，發現葉女明顯死亡，因此未送醫。但葉男因泥醉意識不清，另由員警戒護送醫治療。目前還在偵訊中，尚待釐清動機。警方初步發現葉女身上多處傷勢，其中喉嚨也有疑似致命傷，也在現場找到3把水果刀、菜刀，全案朝殺人罪嫌偵辦。

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