歲末年終、春節將至，考量各家金融機構金流量大增，且里港鄉公所也將於16日發放振興消費金，為此，里港警分局以防制重大刑案發生為前提，14日上午於里港農會執行防搶演練，但佯裝歹徒與被挾持民眾的員警演技逼真，讓一旁洽公民眾急報警，直到獲悉是演習後才驚呼，根本是被警察耽誤的影帝影后。

14日上午9時許，2名頭戴面具歹徒衝入里港農會行搶，歹徒迅速環顧四周，隨即挾持現場一名女性職員，中斷行員正在點算里港鄉欲發放給鄉民的振興消費金動作，2人持槍威嚇交出現金，機警行員則偷偷按下自動報警系統，防搶演練按照劇本真實上演。

被挾持的職員放聲尖叫，後面傳來「不要動！放下武器」，線上警力火速趕抵現場，2名歹徒見狀，威脅開槍以求逃離，現場員警為確保民眾安全，訓練有素地以無線電請求加派支援警力，並展現平時訓練成果，透過防爆槍先制伏其中一名高壯歹徒，另一名趁亂逃逸的男子也在警方攔截圍捕下，迅速被捕就範。

整場演練過程逼真，讓一旁圍觀民眾誤以為搶案真實上演，經解釋後所有人都鬆了一口氣。里港警分局長鄭穎聰表示，年關將近，各金融機構金流量大，為確保金融機構安全，特地提前規畫防搶演練實兵演練，提升員警及行員遇案時的臨機應變能力。

鄭穎聰也提醒民眾，如提領大量現金，可向警方申請護鈔，員警也將於重要節日安全維護工作期間加強宣導「防竊、防搶、防詐騙」，讓民眾過一個平安順遂的春節。