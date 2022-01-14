新冠疫情再拉警報，為有效防止疫情延燒，近來各縣市政府積極鼓勵民眾接種第三劑疫苗，補教協會也強調，補教從業人員不能置之度外，為確實照顧教師、學生的健康，推出若補教從業者在期限內施打第三劑疫苗，前1000名不但能獲得100元超商禮券補助，還可加碼抽iPhone 13。

中華民國補習教育協會理事長謝智芳表示，高達80％的補教教師在去年10月15日左右已接種第二劑疫苗，而中央流行疫情指揮中心近來將第三劑接種日期縮短至3個月，多數補教老師可在1月15日後接種第三劑，為鼓勵從業者接種疫苗，中華民國課後教育協會特別舉辦「打滿第3劑，教學更有力」活動。

謝智芳說，補教從業者與學生密不可分，有責任照顧好自己與學生健康，即日起只要補教從業者在2月10日前打完第三劑疫苗，並完成各縣市教育局登錄系統登錄，即可申請100元7-11禮券、還可參加iPhone 13摸彩。

謝智芳強調，因病毒一再變種，而打完第三劑疫苗可降低染疫風險，特別以摸彩的方式鼓勵補教從業人員，完成活動要求的限期接種第三劑疫苗並完成登錄者，只要影印打滿三劑的小黃卡、並列印補習班登錄系統後Email至協會，前1000名就可獲得禮券，並將於2月20日公開直播抽獎。