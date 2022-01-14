醫師卓孟德表示，民生醫院泌尿科使用增生療法，已幫助30多位病友。（民生醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄70歲陳先生熱愛登山，2年前受攝護腺癌第2期困擾，接受達文西攝護腺根除手術後卻發生一咳嗽或搬重物就尿失禁的情況，吃藥無法改善，還必須包尿布，嚴重影響生活品質。所幸，經增生療法注射後隔天就不再滲尿，成功擺脫尿布困擾。

陳男原本為了治療漏尿在外院求診，接受達文西攝護腺根除手術後出現滲尿情況，藥物從一種吃到四種，吃得口乾舌燥困難吞嚥、雙眼乾澀視物模糊、便秘困難排便，另外接受電刺激、磁波椅等治療都無法改善，最後到民生醫院泌尿科求診。

民生醫院泌尿科醫師卓孟德先確定陳男的攝護腺癌有獲得良好的控制後，透過膀胱內視鏡檢查發現，陳男括約肌吻合處3到5點鐘位置，因為縫線肉芽腫影響括約肌收縮，8到9點鐘位置吻合處過度結疤導致完全無收縮反應。

卓孟德透過高功率雷射切除肉芽腫，並於無收縮處給予PRP（增生療法注射）自體血小板生長因子，陳男術後隔天就立刻改善尿失禁困擾，兩週後停藥，一個月後接受補強注射，再隔一個月後即使抱重物、牽機車，打噴嚏、咳嗽都不會再滲尿。

卓孟德表示，達文西手術要將大約50元硬幣大小的膀胱頸與像細如吸管的尿道吻合，難度高，術後常出現排尿問題。若傷口癒合不良或體質上會產生縫線肉芽腫，都會導致憋尿的括約肌無法緊閉，造成漏尿。攝護腺癌患者除了昂貴的達文西或海扶刀手術，還有攝護腺根除手術、聚焦超音波治療、冷凍治療及放射線治療等方法可選擇。病患想保持性功能，也可以前導性治療初期同時安排陰莖復健療程，等完成放療控制攝護腺癌後，再進行男性荷爾蒙補充療法。