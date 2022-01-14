冷氣團南下，台南六甲落羽松林逐漸由蒼綠轉為黃紅。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

冷氣團南下，台南六甲落羽松林逐漸由蒼綠轉為黃紅。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

冷氣團南下，台南六甲落羽松林逐漸由蒼綠轉為黃紅。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區公所於落羽松林區旁規畫4處停車場。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

近期冷氣團陸續南下，台南六甲落羽松林逐漸由蒼綠轉為黃紅，為襯托落羽松美麗景色，今年六甲區公所在林區周邊種植了蕎麥花、向日葵、百日草、波斯菊等花海，白、黃、紅等色彩點綴田野猶如國外美景。

為服務遊客，台南市政府民政局局長姜淋煌要求公所妥善規畫停車場，六甲區公所與地方協商，規畫了第1停車場（台1線北上299K＋700）、第2停車場（台1線北上299K＋400）、農會倉庫（台1線南下300K＋200）與林鳳營路橋下（市道174線）等4處小客車停車場及1處遊覽車停車場（台1線南下299K）。

公所表示，由於第1停車場鄰近落羽松林區，人車流量大，委由林鳳社區雇用保全、清潔人員維護場地與清潔流動廁所（假日期間環保局支援流動廁所車輛），故自1月30日起車輛停放第一停車場者，每車次酌收清潔費50元。

六甲落羽松季活動將在1月29日正式開幕，花草也持續養護中，六甲區長陳啓榮提醒遊客，落羽松林旁農民種植的1.5公頃金黃色油菜花田，預計下周農地即將翻耕，請遊客把握良機，也請遊客不要為了拍照而踐踏花海，並遵守交通指示路線行駛及停放車輛。

公所也建議遊客盡量搭乘大眾交通工具前來，在台1線設有2處臨時車站，搭乘黃1、黃2、黃20公車均可直接到達落羽松林區。相關交通詳細訊息可參見六甲區公所官網及臉書粉絲專頁。