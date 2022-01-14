民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，民眾黨對於苗栗縣長選舉將視情況滾動檢討因應。（謝明俊攝）

參選頭份市代表的章潔展示切結書及5百萬元本票。（謝明俊攝）

苗栗市代會表主席楊喬安將接受民眾黨提名轉戰縣議員。（謝明俊攝）

民眾黨在苗栗縣推出多名政治素人參選。（謝明俊攝）

台灣民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥與參選黨籍人員宣誓反賄選

民眾黨苗栗縣黨部14日舉行第1波提名候選人反賄選宣誓活動，針對民眾黨是否會推出人選參選苗栗縣長？主委馮啟彥表示，黨主席柯P確曾徵詢過立委賴香伶及他，目前民眾黨的原則是在鄉親有需要，並且有機會勝選下，民眾黨未來才可能推出縣長人選，目前則是以參選地方基層民意代表選舉為主。

馮啟彥表示，任何一個服務鄉親的職位他們都不會缺席，但因目前國民兩黨參選人都還未定調，所以民眾黨仍在審慎評估、積極備戰，要待其它政黨參選人浮上檯面，如果苗栗縣民需要他們的話，他們會挑選最適合的人選出來，因為選縣長是個大事，在此之前，地方基層選舉還是先顧好，目前在全縣先開了9個服務站，提名了12個參選人，先把地方上聲量及服務做好，基層的盤還是要有，只會打高射砲也不是好事，有了基本盤，才能去談更上層樓的選舉，他再次重申，民眾黨是審慎評估、積極備戰，有需要他們的時候，絕不缺席。

馮啟彥指出，包括賴香伶及他本人確實都有被徵詢過，但仍要尊重黨中央的意思，希望在恰當時機再向大家報告，縣長一職戰與未戰是非常嚴肅的議題，如果評估有足夠的實力，可以服務全苗栗鄉親的話，會在適當時機宣布。

目前民眾黨中央訂定3波參選人提名策略，苗栗縣第1波是12個人，包括了4個縣議員及8個鄉鎮市代表，第2波是第3月底，第3波是6月底，因為7、8月就要登記參選了，最不容易協調的地方，要放在6月底這一波，下一波就是徵召村里長。

今年反賄選宣誓，是希望提升年輕人參選的意願，因為很多年輕人充滿理想，但沒有錢，今年如果選個代表花5百萬，選個議員花1千萬，有為的青年就不願出來，要將選舉經費用到最低。

民眾黨苗栗縣黨部指出，台灣的地方選舉，多年來一直無法擺脫賄聲賄影，賄選的情形在6都以外的地方，一直常有耳聞，而且每年選舉結果公告之後，總是會有不少民意代表，因為賄選而被判當選無效！

每到選舉，很多政黨很多參選人雖都會表明不賄選，有些人也簽反賄選宣言，但是往往流於形式，選到最後關鍵時刻，很多人為求勝選，還是會買票！因此，民眾黨在苗栗縣第一波提名的12位參選人包括4位議員，8位代表，為守護民眾黨清廉的形象，展現反賄選決心。

在14日的反賄選宣言中，12名參選人簽下反賄選切結書及1張面額5百萬元的本票，馮啟彥說明，反賄選宣誓特別聘請律師李育錚見證，參選人在簽下這1張5百萬元本票後，將由律師統一保管，日後，如果參選人因賄選被判刑確定時，將依約追討這5百萬元，並將捐作慈善用途。