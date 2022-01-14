孫文學校總校長張亞中上午接受《POP撞新聞》廣播專訪。（《POP撞新聞》提供）

國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案接連敗選後，檢討聲浪四起，朱立倫在卻未現身，孫文學校總校長張亞中今（14）日接受廣播專訪時說，「非常詫異、超出大家想像」，「我覺得你跪也要下來跪一跪，跟人家說道歉」。

張亞中今在《POP撞新聞》廣播節目中指出，國民黨挫敗，顯示國民黨無法招喚人民，國民黨出現很大問題，包含親信政治，以及缺少感動、決策人力、大論述，而整個部隊都在為自己利益考慮，就容易被民進黨各個擊破。

對於朱立倫在中二補選、罷昶案結果出爐未現身，張亞中直言「非常詫異、超出大家想像」，「我覺得你跪也要下來跪一跪，跟人家說道歉」，他認為，黨主席最重要的目的，要出面說明敗選原因、未來方向與精神喊話，而不只是說一肩扛，同時提出深刻的檢討報告，並說明如何贏2022、2024。

張亞中強調，重點若只放在提名，並不足以贏得選舉，更不可能讓國民黨的基本盤增大，國民黨最大問題是親信政治，每個人都只把自己的前途擺在第一優先，朱立倫被質疑想選2024，因此眷戀黨魁，「大家都很清楚（朱立倫想選2024），政治人物想沒問題，但應讓國民黨成為讓台灣感動的政黨」。