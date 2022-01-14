上曜(1316)下午舉行法說會，受惠台南房市火熱，旗下湖映白個案受到消費者青睞，開賣三週已突破5成銷售率，公司立即調整銷售策略，嚴格限制每人僅限購買一戶。目前湖映白總銷由原本計畫的55億元，上調到63億元，湖美帝璟總銷從36億上調到48億元，其餘建案，總銷售金額已比原本預估再上調24億元。

上曜建設表示，不鼓勵投資客炒房，希望能將房子賣給注重房屋品質、自住自用的消費者，也期許能再繼續推陳出新，設計出更有特色的產品，來滿足優質消費者的需求。

上曜指出，台南房市火熱，旗下位在九份子核心、生態湖第一排的湖映白個案，是目前台南純住宅第一高樓，開賣三週已突破五成銷售率，高樓層站穩四字頭，頂樓有機會挑戰五字頭。

上曜受惠去年第3季納入子公司永捷所投資的信立、斐成營運表現後，總資產首度突破新台幣百億元，目前在手現金及約當現金也已攀升至11億元。而今年旗下兩大建案「梅菲爾」與「湖美帝璟」即將陸續完成交屋及完工取照，整體營運有望呈跳躍式成長，以「湖映白」目前成交的購買氛圍及完工入帳如預期進度，未來業績成長可期。

上曜在台南的佈局較早，土地取得成本極低，法人推估以目前推案可銷售坪數約12萬坪，一坪若以至少十萬利潤計算，未來將可創造約120億～150億的潛在獲利。