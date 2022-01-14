中央選委會14日舉行委員會議，審定通過第10屆立委台中市第2選舉區缺額補選當選人為林靜儀。（盧金足攝）

中央選委會14日舉行委員會議，審定通過第10屆立委台中市第2選舉區缺額補選當選人為林靜儀，也公布2022年地方公職人員選舉投票日期，定於11月26日（周六）舉行投票，台中市長、市議員競爭激烈，選戰已提前開打，今年底能站上跨年晚會舞台，與市民一起倒數跨年的，也是拿下台中市長寶座的勝利者。

台中市選委會表示，中選會依《公職人員選舉罷免法》立委當選人名單，由該會審定及公告，第10屆立委中2選區缺額補選當選人名單，審定通過當選人為林靜儀，得票數8萬8752票。

中選會委員會議討論通過2022年地方公職人員選舉投票日，定於11月26日舉行投票。

台中市長和市議員選舉戰火，延續中二選區立委補選，藍綠政黨連日來互相叫陣，火花四射。

年底才要選舉，台中市早出現煙硝味，選民表示，去年底剛舉行熱鬧的跨年晚會，由市長與市長歡樂倒數迎新年，依每4年選舉後，大約在12月25日前後宣示就職，年底跨年晚會也有如市長當選人與市民的第一個歡樂派對。