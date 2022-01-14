新北市樹林警分局樹林派出所長林維群和警員林子齊6日巡邏勤務時，在銀行ATM周邊發現有可疑男子手持多張銀行提款卡、現金東張西望，準備提款，便上前盤查，發現該男子是詐騙集團車手，後續緊急聯繫被害人，其中有名83歲的周姓老翁差點被騙40多萬，周翁兒子得知警方阻攔詐騙相當激動，今日帶著蘋果禮盒前往派出所感謝淚謝員警。

樹林警分局指出，員警後續追查即時阻攔詐騙，並聯繫周翁和其子女，周翁兒子表示，父母已被詐欺集團陸續騙走300多萬，未料警方這次居然能在最快時間攔阻成功，相當感謝員警。

周先生表示，警方這次即時阻攔，成功保住父母的養老金，回想自己得知父母被詐騙的那天傍晚突然下大雨，看著執勤的警員們疲於奔命處理，因天候不佳轄區頻出的交通事故，個個穿著濕透的警服回所，開著電暖爐圍吃便當，又還要整天處理他父母的的案子，有位員警還關心他，問他狀況還好嗎，自己當時眼匡都紅了。

周先生今日也帶著青森蘋果禮盒到樹林派出所，並向員警表達感謝。樹林分局也提醒民眾，年關將近，詐騙集團蠢蠢欲動，務必注意家中長輩是否接到不明來電意圖詐騙其財產，如有任何疑慮請撥打165或110，以保民眾辛苦錢，讓大家度過一個好年 。