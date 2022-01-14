台19線70公里北港朝天宮段每年承載百萬人次的香客前來，容易發生車禍導致壅塞，圖為去年白沙屯媽祖進香情形。（周麗蘭攝）

今年農曆春節有9天連假，外出旅遊或返鄉車潮將會不少，公路總局第五區養護工程處預估雲林縣的交通瓶頸點與去年差不多，會出現在台19線往朝天宮、台三線古坑綠色隧道。

今年交通部公路總局的輸運期是1月28日（周五、農曆12月26日）至2月7日（周一、農曆大年初七）。

公路總局第五區養工處表示，假期自除夕前2天開始，車多時段預估是在大年初一到初五。省道雲林縣路段歷年來最易壅塞的路段是台19線70公里北港朝天宮段，春節期間從早上8點塞到晚上6點，北港大橋上車量多，不進朝天宮的車輛建議改道。

第五養工處表示，根據朝天宮統計2020年春節有744萬人次香客，即使2021年受疫情衝擊也有106萬人次，該路段易壅塞原因是發生車禍，呼籲香客放輕鬆慢慢開，與前車保持距離。

至於台三線古坑綠色隧道（257公里至260公里）在下午的車流量大，預估尖峰期是大年初三至初五的下午2點至5點，當地塞車原因是停車位不足；本路段也是往劍湖山世界的主要路徑之一，東西向快速道路78號斗六交流道口也會較壅塞。

作為國道新竹到台南替代道路的台61線，今年沿途布設「公鹿」路線牌面，引導用路人跟著「公鹿」走；台61線218公里250公尺處至226公里250公尺處（麥寮橋頭至台西崙豐段）的區間測速照相機已驗證通過，今年春節將重啟測速任務。