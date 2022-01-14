醫籲取消尾牙 柯文哲認「舉旗不定」揭關鍵原因

桃園中壢聯邦銀行群聚案疫情延燒，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男呼籲北北基桃地區應取消尾牙。對此，台北市長柯文哲14日坦言，自己內心舉棋不定，他認為雖有疫情，目前大部分還是畫得出關聯性，「真的不明感染源的病例不多，現在第一步不准敬酒、敬茶，先這樣。」

柯文哲於防疫記者會表示，自己早上一直想、想到現在，內心實在是舉棋不定，因為到現在為止雖然有疫情，目前大部分還是畫得出關聯性，可以找到關聯，真的不明感染源的病例不多，也沒有達到每周有10例以上不明感染源，若有不明感染表示散開無法控制，目前找到的畫得出連結性，在這情形下，要下令餐廳停止內用，「天啊，那不得了，夜市怎麼辦？」所以現在第一步不准敬酒、敬茶，先這樣。

柯文哲也說，台灣是一日生活圈，看看今天案例，住在台北跑去中壢上班，住在桃園跑來台北上班，根本一日生活圈，北北基不准內用，問題是不能保證他們只在北北基活動，絕對不會跑到南部，因此他想了很久舉棋不定。

柯文哲指出，恐怕最後一招是用他的方法「疫苗護照」，一般來講打滿兩劑疫苗14天發揮作用，就視為ok，但歐盟是超過六個月之後，認為抗體降到太低，不具保護作用，所以歐盟規定，疫苗打滿兩劑超過六個月，認為還是會被感染、失效。

柯說，若用這邏輯，應該是台灣要用我們台北通，連接NISS中央健保系統，以後符合打滿兩劑超過14天，打滿兩劑超過3個月有再打第三劑也算，這叫綠色通行證，「進到餐廳吃飯說我是綠色的，就可以進去吃」，不符合就到有隔板的區域，不要為了少數10％、20％把經濟封鎖掉。

柯文哲強調，恐怕最後解決方案是用疫苗護照，不然隨時都面對這問題，到底餐廳要不要關掉、停止內用，對於此問題「我只有建議，但現在沒有馬上的答案」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障