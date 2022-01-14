手指投籃關卡。(黃及人攝)

高雄鋼鐵人14日晚上7點將回主場迎戰桃園領航猿，這是一場攸關誰當爐主的重要戰役，高雄球迷當然絕對不要錯過，不過在欣賞緊張刺激的比賽之前，鋼鐵人也在球館大廳設置不少關卡，希望能讓大小球迷搶先體驗一下籃球這項運動的樂趣。

首先一走進鳳山體育館大門口，就可以看到「打鐵趁熱：玩轉鋼鐵扭蛋」關卡，只要球場任一角落拍照上傳個人臉書或IG，就可獲得扭蛋一次的機會，獎品種類也有不少類型，歡迎球迷可以一開始先來這裡試試自己手氣，或許有機會拿到不錯獎品。

然後一旁設有「鋼鐵手指擂台賽與大挑戰」關卡，只要前來挑戰就有機會獲得海報，接著還有「小小神射手」、「鋼鐵手臂大挑戰」與「一擊必勝」等關卡，就是希望進場看球的每個球迷，可以搶在球賽開打之前，先來體驗籃球與試試手氣怎樣。

當然不容球迷錯過的還有鋼鐵人周邊商品區，陳列相當多種鋼鐵人服飾與周邊商品，期望高雄民眾可以真正成為鋼鐵人球迷，也不會錯過鋼鐵人的每場主場賽事。

一擊必勝關卡。(黃及人攝)

投籃機關卡。(黃及人攝)