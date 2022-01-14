法務部行政執行署台北分署執行酒駕裁罰、滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰、ETC通行費專案，14日動員大批人力針對欠繳民眾實施車輛及不動產查封，其中潘姓女子積欠酒駕、交通違規及健保費共計100萬元，僅繳付部分款項，台北分署今派員橫跨台灣海峽，直飛金門查封她位於金門的不動產。

台北分署表示，北市潘姓女子2015年3月拒絕酒測，裁罰9萬元、另自2018年5月起至2019年10月間因超速、闖紅燈、違規停車、未定期參加檢驗、無照駕車等交通違規，遭開出40張罰單，合計18萬餘元，同時滯納健保費等，總計欠繳滯納100餘萬元。

台北分署查出潘名下有坐落於北市信義區及金門縣金城鎮土地，先發函囑託地政機關辦理前開土地查封登記，並至信義區房產現查張貼封條，潘女為此於昨天到台北分署辦理分期，現場繳納10萬元，其餘分24期繳納。

但台北分署為確保潘按期履行，今日再派員至其金門不動產所在地張貼封條，若潘不按期繳款情事，台北分署將拍賣金門不動產。

另金門縣陳姓男子，自2016年起至2017年間因超速、違規停車及未按期繳交汽燃費等交通違規，遭開出21張罰單，另滯納汽燃費、綜合所得稅、勞健保費，合計129萬餘元。但台北分署執行陳男存款，僅執行到2萬餘元。

台北分署查出，陳男名下尚有金門縣金寧鄉、金湖鎮共8筆土地，公告現值總額逾1800萬。台北分署今至金門縣會同地政人員進行現場指界程序，陳當場承諾願先繳30萬元，餘款分期。

另北市某農產公司，自2019年起因超速、違規停車、未繳過路費及不依限期定檢等交通違規，遭開出369張罰單，合計13萬餘元，並遭交通部高速公路局北區養護工程分局命繳納通行費4800元。台北分署今日查封該公司名下之冷凍貨車。