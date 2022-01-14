農曆年節將至，中華民國唐氏症基金會為使身障家戶歡喜過好年，募集超過1800份愛心年菜捐贈予台北市政府，北市社會局於14日辦理「唐氏症基金會送年菜傳遞愛」捐贈年菜記者會，向唐氏症基金會表達感謝之意。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會發起「送愛募集活動」至今已邁入第9年，捐贈年菜除了可提供唐寶寶及身心障礙者擁有穩定工作的機會，也可讓他們將親手包裝的禮盒媒合到最需要的家庭，讓一份愛，轉動為二份的夢想。

北市社會局長周榆修說，感謝財團法人中華民國唐氏症基金會對於身障及弱勢家庭的協助與關懷，盼透過公私部門共同合作，積極發展本市身障福利服務，持續提升本市社會福利。

社會局指出，今年唐氏症基金會預計送出1800餘份溫馨年菜，贈送對象包括本市身障家庭以及特教學校學生，每份年菜的內容有紅燒獅子頭、杏鮑菇三杯雞、糖醋鮮魚排、味噌虱目魚丸湯，共三菜一湯，盼透過豐盛的海陸年菜組合，讓身障朋友及弱勢家庭也能享受年節團圓的滿滿幸福滋味。

林正俠說，每逢春節、中秋節等節日，都會推出不同類型的節慶送愛禮盒，累計至今已送出超過6萬2千份禮盒，透過與政府部門公私協力共同攜手合作，將募得禮盒分送至全臺有需要的唐氏症及心智障礙者、身障者、低收、近貧之弱勢家庭、以及全國28所啟智、啟能、啟聰學校，和台北12所高中職綜合職能科及特教生手中。

社會局說，本次由唐氏症基金會所發起的春節年菜募集活動，受到熱烈迴響，全台共募得了7800組年菜禮盒，除了透過社會局大力支持轉贈給需要的家庭，也將與台中市、新竹市、新北市等其他縣市政府合作。

周榆修表示，唐氏症基金會在身心障礙領域耕耘多時，對於身心障礙朋友的照顧不遺餘力，跟本局共同合作辦理各類型服務方案，包括信義身障社區長照機構（日間照顧）、大安工坊、明倫工坊及天生我才大安站等3處身障社區式日間作業設施服務。

此外，基金會亦續多年辦理募集捐贈年菜的活動，春節團圓圍爐對一般的家庭而言可能是再簡單不過的事，但對於身心障礙者或經濟弱勢的家庭，過年節慶豐盛的團圓飯可能是不敢奢望的享受，即便面臨新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，相當感謝基金會仍然藉由贈送年菜將社會大眾的善心及溫暖傳遞給身障朋友及弱勢家庭。