歲末年終獎金備受許多員工關注，去年又因長榮海運豪發40個月獎金成發燒話題。最近有網友看到1間公司張貼公告，上頭條列式寫下6項「扣年終獎金」等新政策，內容無論是請假、颱風天加班未到班等，一律都會扣年終獎金，讓他質疑其合理性。然而網友揭露殘酷現實，勞基法並未規定公司要發年終，「減年終很聰明啊，因為勞基法沒有規定公司一定要發年終」。

1名網友在臉書「爆系知識家」發文，分享某間公司的請假減年終獎金6項異動：

１.事假、公傷假、家庭照顧假，請假一天減發年終獎金0.5天。

２.病假、生理假，請假兩天減發年終獎金0.5天（未免兩天不予計算）。

３.留職停薪、育嬰留職停薪，年終獎金按比例發放。

４.颱風天公司發佈全面加班時，未到班減發年終獎金兩天。

５.曠職一天減發年終獎金三天。

６.公司發佈各部門全面加班時，無故不到班者，減發年終獎金一天。

原PO質疑，颱風天強迫員工加班，不加班還扣年終獎金，上頭也不見董事長簽名，這間公司所公告的條例是否合理？

貼文一出後，大批網友指勞基法並未明文規定公司一定要發年終，為老闆自願性發放，也的確有調整的權利，「減年終很聰明啊，因為勞基法沒有規定公司一定要發年終」、「合理，勞基法只規定颱風天工作要發工資沒有說要發年終」、「因為勞基法沒有規定一定要發年終，所以公司法律上站得住腳」、「沒問題喔，因為勞基法裡面年終獎金不是薪資，就算不發也不違法」、「年終是看老闆看公司心情發的，他不發也沒違法」。