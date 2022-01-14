蔡小虎（左）、林俊逸帶觀眾一同回顧《五燈獎》當年比賽畫面。（台視提供）

為向《傅培梅時間》致敬，《全明星運動會》錢薇娟、孟潔、胡釋安、粿粿進行「包元寶」PK賽。（台視提供）

盛竹如（中）應主持人要求，重現《玫瑰瞳鈴眼》的經典OS，博得全場如雷掌聲。 （台視提供）

黃子佼（左）巧扮張菲，重現《龍兄虎弟》單元「音樂教室」，右為張秀卿。（台視提供）

《2022超級巨星紅白藝能大賞》適逢今年台視60週年台慶，主持群和藝人們在服裝上別具「復古」巧思，帶領觀眾回顧台視經典節目，邀請「金曲歌后」彭佳慧登台，飆唱8點檔武俠劇主題曲，包括《碧海情天》的〈凡人歌〉、《英雄少年》的〈快樂似神仙〉、《末代皇孫》的〈鬼迷心竅〉、《末代兒女情》的〈情關〉以及新歌〈說實話〉，重新為經典老歌帶來新風貌。

出道26年、首度受邀上紅白，彭佳慧為配合演唱武俠劇主題曲，服裝也精心挑選，一身帥氣長披風，內搭配長靴和透視裙裝，俏皮自詡「彭大俠」，笑說：「我今天很man，祝大家虎虎生風！」黃子佼打趣問道：「紅白舉辦13年，你從來沒來過，是得罪誰？」彭佳慧笑問：「是你嗎？」黃子佼趕緊解釋：「我只主持5年，之前是小燕姐和哈林喔！」

節目還特別邀請曾「五度五關」的歌手蔡小虎、林俊逸乘坐復刻的「衛冕者寶座」登台，與觀眾回顧當年《五燈獎》比賽畫面，分別演唱當時獲勝的歌曲，勾起不少觀眾的回憶。總主持人黃子佼則化身《龍兄虎弟》的主持人張菲，率張秀卿、陳大天、無尊、嘻小瓜、卡古、那那大師等人，重現經典單元「音樂教室」，張秀卿在介紹模仿對象「ØZI的媽媽」葉璦菱時，一時口誤將「ØZI」講成「AZ」，搭疫苗時事引發全場哄堂大笑。

為向全台第1個電視烹飪教學節目《傅培梅時間》致敬，《紅白》特別請來傅培梅的女兒程安琪擔任評審，派出《全明星運動會》的錢薇娟、孟潔、胡釋安、粿粿進行「包元寶」PK賽，雙方在「保庇天后」王彩樺的熱唱下比賽，錢薇娟跟著節奏一邊扭一邊包的動作相當投入。

黃子佼及紅白兩隊隊長王少偉、納豆、瑪麗、花花開金嗓，帶來台視經典節目主題曲串燒，包括〈八千里路雲和月〉、〈我愛彩虹〉、〈天眼〉、〈天天開心〉、〈天天樂翻天〉、〈我愛紅娘〉、〈星星知我心〉、〈小人物狂想曲〉、〈超級星期天〉背景搭配節目畫面，令人回味無窮。

節目同時邀請81歲的資深新聞人盛竹如出場，當年主持《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》等經典節目，懸疑的劇情搭配盛竹如沉穩的口白，更是歷久彌新、經典不衰。盛竹如出場讓觀眾又驚又喜，一開口祝賀台視60週年台慶，黃子佼立刻笑說：「怎麼連祝賀的話聽起來也像是節目口白。」盛竹如現場也應主持人要求，重現《玫瑰瞳鈴眼》的經典OS，博得全場如雷掌聲。 《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕（31日）晚7點在台視播出，myVideo和MyMusic也將同步線上播出。