台中市政府規畫在北屯、太平區交界新建橋梁跨廍子溪，被民進黨指為圖利特定建商，市府建設局14日嚴正澄清，該案緣起2019年地方里民反映，經多名民意代表極力爭取，市府順應地方需求，自去年初啟動可行性評估作業，地區建設發展不分政黨，公共建設是提供台中市民便利、安全的生活環境，絕無外界指稱圖利情事。

建設局長陳大田指出，該地區跨河仰賴北側新桃花源橋及南側坪林橋，兩橋距離長達1.8公里，於上下班尖峰時段車流壅塞，嚴重影響地區人車通行安全，透過此案規劃新建橋梁，可大幅紓解地區東西向車流，串連地區整體路網，改善交通服務水準。

建設局表示，該案過去地方里民反映希望增設橋梁，並經立法委員莊競程、市議員曾朝榮、陳成添、黃健豪、沈佑蓮、賴義鍠、陳文政、李榮鴻、羅永珍、李中、羅廷瑋、吳瓊華、何敏誠、李麗華、江肇國、林德宇、謝明源等民代積極爭取。

建設局2019年邀集交通局、都市發展局及地方現場勘查評估，建議橋址規畫設置於祥順路一段及新平路三段路口處，該處坐落南北既有橋梁之間，且新平路往西直通北屯、太平市區及台74線快速道路，可進一步縮短區域交通旅行時間。

市府強調，該案工程先前規畫循都市計畫變更並報請中央內政部審議，公開透明，待爭取中央經費補助及預算財源再予推動。