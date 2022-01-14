高巿府環保局上月辦理清潔隊員招考，但考試項目扛沙包跑步，3天下來不斷有人跌倒，且女性通過一試進到二試的比例只有2、3％，高雄巿議會14日審查預算時，不少議員建議應該調整招考項目，環保局預算也因此先被擱置。

高巿清潔隊員上月招考，分體能與筆試，其中體能考的是扛沙包折返跑60公尺，男生負重16公斤、女生8公斤，有7789人報名通過資格審查，其中男性5284人、占67.8％，女性2505人、占32.2％，預計正取172名、備取678名。

巿議員李喬如14日在議會質詢認為，考試制度不合理，讓女性的工作權嚴重受損，因為考試的方式的是扛沙包，完全用體能來做為錄取與否，男女體格本來就不一樣，除非是田徑隊的，否則女性能錄取的一定有限。

巿議員林于凱表示，這次考試不只是女性，還有很多長輩在衝刺的過程中跌倒好幾次，除了受傷在大家面前不停的爬起來又跌倒，自尊心也會有一點受損，建議下次考試時可參考體適能教練的建議。

環保局長張瑞琿表示，上次的考試是108年，這次考試是110年，大概1、2年就會再招考一次，最近因為遇到退休或傷退，所以補得會很快，下次招考的時候會設計得更嚴謹一點，在年紀或者性別會有更多考量，讓考試更公平。