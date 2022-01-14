因市場擔憂新冠疫情加劇，14日日經指數也一度跌到近4周新低，尾盤在逢低買盤介入下，日股稍有回升。日經指數收28124.28點，跌364.85點或1.28%。東證收1977.66點，跌27.92點或1.39%。

奇巴金資產管理認為，14日早盤日股跌太多，跌幅甚至超過隔夜道瓊與標普500，反應太過激烈。市場有聯準會將要升息預期心理，因此進場日股買進動作不大。另外，因日本民眾確診數目激增，市場也擔心疫情或將再次大爆發。

13日，東京新染疫數創4個月新高，因Omicron傳播力很強，醫學專家預估，兩星期後每日確診數可能會再多出3倍。

日經指數中，人力銀行業者瑞可利跌4.64%，機器人手臂製造商發那科跌5.12%，空調製造商大金工業也跌2.77%。

快時尚大廠迅銷大漲8.07%，除了13日發布的財報亮眼外，因為受到原物料與運輸成本增加影響，將轉嫁給消費者提高商品售價。

當地媒體報導，日立有意出脫旗下日立建機部分持股後，日立股價紅翻黑並收跌0.36%，日立建機更是重挫17%。