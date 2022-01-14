台南受台積電帶動，南科善化LM特區房價一路飆漲，近一年平均房價更已飆漲至每坪21.1萬元，漲幅破2成，讓很多在地人心動卻不敢行動，事實上市區重劃區反而價格實惠。根據台灣房屋集團統計，原台南市的九大重劃區中，近一年房價表現全都上揚！最南邊的蛋殼區「舉喜重劃區」，更以18.3%漲幅拿下冠軍，大幅完勝蛋黃區，「水交社重劃區」也以14%漲幅居次，2021年平均單價更衝破2字頭，單價表現也略勝東區「南台南站」及「虎尾寮」兩大重劃區；位於精華地段的中西區「星鑽特區」漲幅11.6%位居第三，其餘重劃區近一年房價也都有2~8%左右漲幅。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，這些重劃區都是位於精華市區，或與市心為鄰的新闢重劃區，雖然部分重劃區的生活機能尚待發展，但能在精華地段中，擁有更具開發規模的可建築用地，還可共享鄰近市區便利的機能性，又能享受經重劃開發的完整新穎街廓，因此市場性突出，加上新建案進駐更拉抬房價，因此整體漲幅表現都不錯。

位於南區的兩大重劃區漲幅都超過一成，台灣房屋萬年加盟店店東徐碩廷認為，南區位於原台南市區的最外環，早年長期沒有公共建設利多挹注，因此早期房市表現並不熱絡，而後經市地重劃的水交社重劃區發展，以及近年由華友聯集團自辦的舉喜重劃區帶動，讓南區房市不斷湧入活水，價量齊揚、加上南區的房價基期低，讓漲幅表現更明顯。

漲幅最高的舉喜重劃區，則是南區新興的發展亮點，因鄰近86快速道路，可串連台南各地，從86銜接至國一通往南科約30分鐘車程，西側並有台17線可往北聯通台南市中心，交通機能性佳，生活機能也愈來愈成熟，除了在地換屋客群，亦吸納不少南科工程師、安平工業區就業客群成為新住民，區內由華友聯推出的新大樓建案，最高成交價已有2字頭實力，透天產品亦為主力，5年內新透天約1500萬可入手。

然而部份蛋黃重劃區表現不如蛋殼區，李家妮分析，這其實是各重劃區「開發時序」、「推案型態不同」所致。以東區的南台南站重劃區來看，區段目前仍屬於開發初期，所以推案幾乎都是預售屋，現階段唯一的成屋，性質也較特殊，是政府與建商合作的南鐵照顧宅，由於照顧宅先前提供南鐵拆遷戶以1字頭成本價購屋，因此目前區內的整體均價偏低。