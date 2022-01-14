「缺貨」、「漲價」為2021年半導體產業關鍵字，該趨勢業界普遍認為將延續到今年，聯發科去年營收寫新高、達4934.15億元，市場也推估，聯發科2021年將賺進約6個股本，主要關鍵之一就是在產能上獲得護國神山台積電(2330)的大力相挺，接下來聯發科也將持續和台積電維持緊密關係，由於聯發科在先進製程上相當積極，其確定為台積電3奈米的客戶之一。

2021年全球半導體籠罩「缺貨」、「漲價」，聯發科營運仍舊有大幅度成長，最大優勢莫過於產能部分，聯發科在業界具有總量優勢，獲台積電大力支持，以及聯發科過去幾年堅持的努力。IC設計在2021年得產能則得天下，該趨勢預估會一直走到今年，2022年產能還是很緊，就聯發科本身來看，「產能是優勢之一、但非唯一」，另外，聯發科相當自豪的一大關鍵就是技術、研發的真功夫，過去幾年的耕耘均走在對的道路上。據悉，聯發科對於產能也都有支付產能保證金，但為「保量不保價」，該狀況其實業界都一樣。

聯發科在先進製程的布局很也非常積極，包括GPU、IP以及封測等技術，據悉，目前已經是台積電3奈米的客戶之一，且不僅台積電，Arm(安謀)也是。

聯發科2022年營運持續看旺，看好未來5年成長動能，營收將可以看到200億美元。聯發科預計1月27日會舉辦法人說明會，屆時將會由副董事長蔡力行以及財務長顧大為親自主持，除公布去年第四季、全年營運表現外，也會對第一季財務預估，產業布局、產能以及今年成長幅度等市場關注議題做出詳盡說明。